В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Урожайного

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об отступлении ВСУ из Урожайного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

По словам Пушилина, ВСУ удалось закрепиться в северной части Урожайного с помощью штурмовых подразделений. Российская армия в свою очередь нанесла по украинским военным артиллерийские удары и задействовала против них авиацию.

«Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — заключил врио главы ДНР.

9 августа Минобороны России сообщало, что в районе Урожайного удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 8 августа российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении этого населенного пункта.