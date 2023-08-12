Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Развожаев назвал причиной громких звуков в Севастополе тренировку флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил природу громких звуков в городе 12 августа. Причиной шума стала тренировка противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе все спокойно», — рассказал Развожаев.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в прибрежных районах Севастополя неподалеку от главной бухты стали слышны выстрелы.

Ранее крымчане могли слышать громкие звуки в связи с утилизацией боеприпасов, об этом предупреждал советник главы Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков. Граждан попросили сохранять спокойствие.