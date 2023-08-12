Главком ВСУ рассказал о ситуации в зоне конфликта главе штаба обороны Британии

Главком ВСУ Залужный рассказал о ходе боев главе штаба обороны Британии Радакину

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил ситуацию в зоне боевых действий с прибывшим в Киев начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

Залужный рассказал, что ознакомил Радакина с наступательными и оборонительными действиями украинской армии, а также обсудил ее «насущные нужды».

11 августа стало известно о переговорах по видеоконференции Залужного с Радакиным и главой Комитета начальников штабов (КНШ) США Марком Милли. Также на связи с ними был верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Кристофер Каволи. Стороны обсудили ход боевых действий на Украине, обменялись мнениями и оценками происходящего.