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18:33, 12 августа 2023Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о ситуации в зоне конфликта главе штаба обороны Британии

Главком ВСУ Залужный рассказал о ходе боев главе штаба обороны Британии Радакину

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил ситуацию в зоне боевых действий с прибывшим в Киев начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

Залужный рассказал, что ознакомил Радакина с наступательными и оборонительными действиями украинской армии, а также обсудил ее «насущные нужды».

11 августа стало известно о переговорах по видеоконференции Залужного с Радакиным и главой Комитета начальников штабов (КНШ) США Марком Милли. Также на связи с ними был верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Кристофер Каволи. Стороны обсудили ход боевых действий на Украине, обменялись мнениями и оценками происходящего.

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    Илона Палей
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