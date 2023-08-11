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16:35, 11 августа 2023Мир

Глава Генштаба США провел переговоры с Залужным и Радакином

Главком ВСУ Залужный рассказал Милли и Радакину о ходе боевых действий
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли провел переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и главой штаба обороны британских ВС Тони Радакином. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Дейв Батлер. Его слова приводит ТАСС.

Разговор, который состоялся 10 августа в формате видеоконференции, прошел при участии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи.

Стороны обсудили ход боевых действий на Украине, обменялись мнениями и оценками происходящего. Других подробностей не приводится.

Ранее Залужный обсудил ход контрнаступления с главой Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Стороны поговорили, в частности, о потребности солдат ВСУ в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

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