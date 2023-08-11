Главком ВСУ обсудил ход контрнаступления с главой Генштаба ВС Словакии

Главком ВСУ Залужный ознакомил главу Генштаба ВС Словакии с ходом наступления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил ход контрнаступления с главой Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Об этом генерал рассказал в своем Telegram-канале.

«Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника», — сообщил главком.

Залужный и глава Генштаба поговорили о потребности солдат ВСУ в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, они обсудили вопрос обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Ранее Залужный отчитался об обстановке на фронте перед председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и назвал оборону «стойкой».