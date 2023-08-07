Залужный отчитался о положении на фронте перед американским генералом

Залужный рассказал американскому генералу Милли об обстановке на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отчитался о положении на фронте перед председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. О разговоре с американским генералом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», — написал Залужный.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ обсудил с генералом Милли актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.