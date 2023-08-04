США разочаровало нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки

NBC: США разочарованы нежеланием ВСУ применять полученные при обучении навыки

США разочаровало нежелание Вооруженных сил Украины (ВСУ) применять получении при обучении принципы и навыки ведения боя. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

Некоторые официальные лица в частном порядке выразили недовольство тем, что украинцы воздерживаются от развертывания некоторых из своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений. Кроме того, возмущение вызвало то, что они не применяют принципы, с которыми их ознакомили во время обучения.

При этом аналитики и официальные лица США отмечают, что российские военные успели значительно укрепить оборону, так что теперь попытка прорыва приведет к большим потерям среди украинских войск.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне. По его словам, «большая часть мощи еще не была выведена на поле боя».

Медленные темпы наступления армии объяснял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.