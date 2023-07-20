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21:29, 20 июля 2023Бывший СССР

Залужный доложил американскому генералу об успехах ВСУ

Главком Залужный доложил генералу США Милли об успехах ВСУ на нескольких направлениях
Валерий Залужный

Валерий Залужный . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что по телефону доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации в зоне боевых действий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Залужный отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта. По словам главкома ВСУ, украинские силы совершают успехи на нескольких направлениях, «несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения».

Ранее Залужный в разговоре с американской газетой The Washington Post сообщил, что намерен захватить Крым, когда у него появятся необходимые средства. Тогда он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен.

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    Марина Совина
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