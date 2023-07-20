Залужный доложил американскому генералу об успехах ВСУ

Главком Залужный доложил генералу США Милли об успехах ВСУ на нескольких направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что по телефону доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации в зоне боевых действий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Залужный отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта. По словам главкома ВСУ, украинские силы совершают успехи на нескольких направлениях, «несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения».

Ранее Залужный в разговоре с американской газетой The Washington Post сообщил, что намерен захватить Крым, когда у него появятся необходимые средства. Тогда он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен.