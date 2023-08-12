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14:37, 12 августа 2023Из жизни

Эндокринолог назвала риск от переизбытка сахара

Эндокринолог Павлова: переизбыток сахара повышает риск мочекаменной болезни

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что переизбыток сахара повышает риск мочекаменной болезни. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ученые подтвердили: у тех, кто четверть ежедневной нормы калорий набирал добавленным сахаром, в два раза чаще начинались проблемы с камнями в почках», — сказала она и добавила, что сахар может вызвать не только ожирение и повысить риск диабета.

Павлова отметила, что сахар содержится в сладостях, выпечке, газированных напитках, ароматизированных йогуртах и готовых соусах. Если этих продуктов много в рационе, то повышается риск образования камней. Эндокринолог также предложила не употреблять в пищу добавленный сахар, есть фрукты и ягоды в ограниченном количестве или использовать сахарозаменители.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причине формирования зависимости от сахара, сахаросодержащих и сладких продуктов. По ее мнению, «сладкая» зависимость объясняется в том числе первобытными инстинктами, которые отчасти сохранились у современных людей.

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    Кристина Есикова
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