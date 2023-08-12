На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр зафиксирован в восьми километрах к юго-западу от города Малатья. Там живет почти полмиллиона человек. Отмечается, что очаг залегает на глубине 17 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее турецкие ученые заявляли о 50-процентной вероятности землетрясения магнитудой 7,2–7,6 до 2030 года. Оно может произойти при активации разлома в Мраморном море. В результате подземных толчков могут быть разрушены не менее 90 тысяч зданий.

Турецкие власти в июле объявляли о начале подготовки к сейсмическому явлению. По словам министра экологии и градостроительства Мехмета Озхасеки, в Стамбуле в зоне риска находятся около 1,5 миллиона построек, а в зоне повышенного риска — 600 тысяч.