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17:30, 12 августа 2023Мир

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр зафиксирован в восьми километрах к юго-западу от города Малатья. Там живет почти полмиллиона человек. Отмечается, что очаг залегает на глубине 17 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее турецкие ученые заявляли о 50-процентной вероятности землетрясения магнитудой 7,2–7,6 до 2030 года. Оно может произойти при активации разлома в Мраморном море. В результате подземных толчков могут быть разрушены не менее 90 тысяч зданий.

Турецкие власти в июле объявляли о начале подготовки к сейсмическому явлению. По словам министра экологии и градостроительства Мехмета Озхасеки, в Стамбуле в зоне риска находятся около 1,5 миллиона построек, а в зоне повышенного риска — 600 тысяч.

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    Екатерина Власова
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