Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:12, 19 июля 2023Среда обитания

В Турции испугались нового разрушительного землетрясения

Министр экологии Турции Озхасеки сообщил о подготовке к новому землетрясению

Фото: Francisco Seco / AP

В Турции испугались нового разрушительного землетрясения — министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки объявил о начале подготовки властей к возможному землетрясению в районе Стамбула, передает ТАСС.

Озхасеки заявил, что встретился с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и главами районов города, чтобы обсудить возможное землетрясение. По итогам встречи власти решили начать работу по подготовке к нему на следующей неделе.

Стамбул с точки зрения возможного землетрясения находится в десятке самых опасных городов мира, отметил министр. По словам Озхасеки, в этом городе в зоне риска находятся около 1,5 миллиона построек, в зоне повышенного риска — 600 тысяч.

Материалы по теме:
«Дом зашатался, но не упал» Миллионы россиян проживают в сейсмоопасных зонах. Стоит ли им бояться землетрясений?
«Дом зашатался, но не упал»Миллионы россиян проживают в сейсмоопасных зонах. Стоит ли им бояться землетрясений?
30 марта 2023
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023

Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше семи баллов в районе города. Землетрясение произойдет при активизации разлома в Мраморном море, его вероятность до 2030 года — около 50 процентов, заявил специалист РИА Новости. По прогнозам, при землетрясении могут обрушиться не менее 90 тысяч зданий.

О возможном землетрясении также предупреждал входящий в состав Совета ученый Наджи Герюр. По словам Эйидогана, специалисты напоминают о возможной опасности для того, чтобы население могло подготовиться к катастрофе, а не для того, чтобы запугивать людей.

В феврале 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр толчков находился около города Газиантеп. В 1999 году землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 90 километрах от Стамбула. Тогда эпицентр толчков находился в Измитском заливе Мраморного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении эшелона ВСУ в Виннице

    Совфед одобрил законопроект о внеплановых проверках работающих с иноагентами лиц

    Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму

    Глава МИД Украины посетит Пакистан

    Раскрыт рост цен на легковушки в России

    Корабли КНР сблизились с российскими судами для участия в совместных учениях

    Козловский через суд потребовал взыскать с Бородина один рубль

    Глава британской разведки призвал россиян к госизмене

    Осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии попросил гражданство России

    Поставлена под сомнение существующая теория эволюции звезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости