Власти Украины потребовали от учителей отдать полученное пособие для нужд ВСУ

На Украине от учителей требуют отдать их пособие на нужды ВСУ и угрожают судом

На Украине потребовали от учителей назад единоразовое пособие, которое те получили после начала вооруженного конфликта с Россией в рамках госпрограммы «Поддержка». Об этом сообщает местное издание «Украинские новости».

По данным издания, такое требование выдвинули Министерство образования и науки (МОН) и Министерство экономики Украины. Они опубликовали документ, в котором утверждают, что учителя незаконно получили 6,5 тысячи гривен и теперь должны срочно отдать всю сумму на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Неправомерность получения помощи МОН объяснило тем, что учителя — сотрудники бюджетных учреждений — не теряли работу и все это время получали зарплату.

«В случае невозврата безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд», — говорится в документе. При этом отмечается, что вернуть деньги необходимо с учетом банковской комиссии.

По подсчетам ведомства, деньги задолжали более 3,2 тысячи бюджетников из учреждений сферы науки и образования.