Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 12 августа 2023Бывший СССР

Власти Украины потребовали от учителей отдать полученное пособие для нужд ВСУ

На Украине от учителей требуют отдать их пособие на нужды ВСУ и угрожают судом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине потребовали от учителей назад единоразовое пособие, которое те получили после начала вооруженного конфликта с Россией в рамках госпрограммы «Поддержка». Об этом сообщает местное издание «Украинские новости».

По данным издания, такое требование выдвинули Министерство образования и науки (МОН) и Министерство экономики Украины. Они опубликовали документ, в котором утверждают, что учителя незаконно получили 6,5 тысячи гривен и теперь должны срочно отдать всю сумму на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Неправомерность получения помощи МОН объяснило тем, что учителя — сотрудники бюджетных учреждений — не теряли работу и все это время получали зарплату.

«В случае невозврата безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд», — говорится в документе. При этом отмечается, что вернуть деньги необходимо с учетом банковской комиссии.

По подсчетам ведомства, деньги задолжали более 3,2 тысячи бюджетников из учреждений сферы науки и образования.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны прокомментировали еще одну попытку ВСУ атаковать Крымский мост

    Названы повышающие либидо грибы

    Главком ВСУ рассказал о ситуации в зоне конфликта главе штаба обороны Британии

    В Архангельске вспыхнул пожар в трюме сухогруза

    В России высказались об идее запретить технику Apple

    В ВС Нигерии заявили о заговоре с целью побудить их свергнуть президента

    Косторная вышла замуж

    Беспилотник сбили на подлете к российскому городу

    Украина заявила о невозможности гарантировать безопасность судов в Черном море

    Власти Украины потребовали от учителей отдать полученное пособие для нужд ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости