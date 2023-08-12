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00:40, 12 августа 2023Бывший СССР

Молдаван задержали в Одессе за попытку вывезти украинцев за границу

В Одессе задержали граждан Молдавии, пытавшихся вывезти украинцев за границу

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Граждан Молдавии задержали в Одессе за попытку вывезти двух украинцев за границу, спрятав их под сидениями автомобиля. Об этом заявила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«Двое граждан Молдавии утверждали, что кроме них в машине никого нет, но пограничники достали из-под сидений двух украинцев», — говорится в заявлении.

После этого пассажиры признались, что нашли перевозчиков через соцсети и заплатили им 4,5 тысячи долларов, чтобы уехать из страны. Незаконную переправку заблокировали, сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины, которые хотели уклониться от призыва, предприняли попытку выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона микроавтобуса.

Водитель заверил пограничников в отсутствии груза, но автомобиль все равно был направлен на проверку, в ходе которой были обнаружены перевозимые в тайнике мужчины. Каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов за то, чтобы таким образом их перевезли в Молдавию.

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    Марина Совина
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