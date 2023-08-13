«Коммерсант»: аренда жилья в крупных городах России подорожала на 5–7 процентов

В августе 2023 года аренда квартир в крупных городах России подорожала на пять-семь процентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным специалистов «ЦИАН Аналитики», за месяц средняя цена аренды «однушки» на 18 крупнейших региональных рынках России (в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях) в августе текущего года установилась на уровне в 23,7 тысячи в месяц, двухкомнатных — в 23,2 тысячи в месяц. По сравнению с предыдущим месяцем размер параметров для «однушек» увеличился на 4,7 процента, а для «двушек» — на 7,3 процента. Сильнее всего за месяц аренда однокомнатных квартир подорожала в Краснодаре — относительно июля ставки выросли на 17 процентов, до 26,1 тысячи рублей в месяц. В столице параметры для «однушек» и «двушек» в среднем показали рост на 8,1 и 9,9 процента, до 46,5 тысячи и 82,4 тысячи рублей в месяц соответственно.

Причиной подорожания аренды специалисты называют ранний всплеск сезонной активности, который сопровождается спросом россиян, возвращающихся из-за границы. Кроме того, влияние на цены оказало сокращение объема предложения из-за большого спроса на самые бюджетные варианты. В 18 исследуемых городах этот показатель за месяц в среднем упал на 25 процентов. В результате доля более дорогих квартир растет и повышает средние значения. Эксперты не исключают, что к середине следующего месяца ставки покажут рост еще на 15 процентов, после чего, пройдя сезонные максимумы, станут неминуемо снижаться.

В августе стало известно, что к концу первого полугодия 2023-го в Подмосковье выросла стоимость аренды элитных коттеджей. Динамика достигла 10 процентов.