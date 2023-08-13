Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:47, 13 августа 2023Наука и техника

Созданы обнаруживающие раковую ДНК бактерии

Science: созданы бактериальные биосенсоры раковой ДНК

Фото: Yassine Khalfalli / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги в Австралии создали бактерии, которые способны обнаруживать присутствие ДНК опухоли в живом организме. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Известно, что опухолевые клетки выделяют свою ДНК в окружающую межклеточную среду. Исследователи создали бактерии с использованием технологии CRISPR для обнаружения свободно плавающих последовательностей ДНК и сравнения этих образцов с заранее определенными последовательностями рака.

Для создания технологии CATCH (англ. CRISPR-discriminated horizontal gene transfer) были использованы бактерии Acinetobacter baylyi, в которых были заранее идентифицированы элементы, необходимые для захвата ДНК, выделяемой колоректальными опухолями. Микроорганизмы были перепрограммированы с помощью системы CRISPR, предназначенной для того, чтобы отличать мутантные копии гена KRAS, характерные для раковых клеток, от обычных.

Поглотившие раковую ДНК бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, в то время как другие бактерии погибают при использовании антибактериальных препаратов. В эксперименте с использованием мышей с колоректальным раком ученые наблюдали горизонтальный перенос генов от опухоли к бактериям-сенсорам, что позволило успешно обнаружить специфическую бесклеточную ДНК.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области. Какие детали инцидента раскрыли в Минобороны России?

    Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

    В Китае обвинили США в кризисе в Тайваньском проливе

    В Госдуме предложили ввести обязательное страхование капремонта на пять лет

    Врач перечислила основные симптомы гепатита

    Регина Тодоренко назвала главную проблему после родов

    Иностранный хоккеист рассказал о жертвах ради выступлений в России

    Российский полковник назвал основное оружие ВСУ

    Созданы обнаруживающие раковую ДНК бактерии

    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости