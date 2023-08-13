Созданы обнаруживающие раковую ДНК бактерии

Science: созданы бактериальные биосенсоры раковой ДНК

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги в Австралии создали бактерии, которые способны обнаруживать присутствие ДНК опухоли в живом организме. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Известно, что опухолевые клетки выделяют свою ДНК в окружающую межклеточную среду. Исследователи создали бактерии с использованием технологии CRISPR для обнаружения свободно плавающих последовательностей ДНК и сравнения этих образцов с заранее определенными последовательностями рака.

Для создания технологии CATCH (англ. CRISPR-discriminated horizontal gene transfer) были использованы бактерии Acinetobacter baylyi, в которых были заранее идентифицированы элементы, необходимые для захвата ДНК, выделяемой колоректальными опухолями. Микроорганизмы были перепрограммированы с помощью системы CRISPR, предназначенной для того, чтобы отличать мутантные копии гена KRAS, характерные для раковых клеток, от обычных.

Поглотившие раковую ДНК бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, в то время как другие бактерии погибают при использовании антибактериальных препаратов. В эксперименте с использованием мышей с колоректальным раком ученые наблюдали горизонтальный перенос генов от опухоли к бактериям-сенсорам, что позволило успешно обнаружить специфическую бесклеточную ДНК.