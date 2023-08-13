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18:47, 13 августа 2023Россия

Появились подробности о прогремевшем в Белгороде взрыве

Shot: при взрыве на улице Есенина в Белгороде повреждены минимум две квартиры

Фото: Telegram-канал SHOT

Как минимум две квартиры получили повреждения при взрыве, прогремевшем на улице Есенина в Белгороде. Такие подробности произошедшего приводит Telegram-канал Shot.

По его данным, повреждены оказались квартиры на 10 и 11 этажах многоэтажного дома. В них оказались разбиты окна и деформированы рамы. Помимо этого, повреждения получили две машины.

О том, что в Белгороде произошел взрыв, стало известно ранее 13 августа. О нем сообщили местные жители. По данным Telegram-канала Mash, над городом сбили беспилотник.

Официально информация о взрыве не комментировалась.

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    Варвара Кошечкина
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