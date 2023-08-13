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18:15, 13 августа 2023Россия

В Белгороде прогремел взрыв

Shot: на улице Есенина в Белгороде прогремел взрыв, повреждена многоэтажка

Фото: Telegram-канал SHOT

Жители Белгорода сообщили о взрыве, прогремевшем в городе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Есенина. В результате взрыва были повреждены фасад многоэтажного дома, а также машина.

Telegram-канал Mash добавляет, что, по предварительным данным, речь идет об атаке украинского беспилотника. Утверждается, что его сбили, а о пострадавших не сообщалось.

Официально информация о произошедшем пока не комментировалась.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотник самолетного типа был сбит в районе села Соломино, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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    Варвара Кошечкина
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