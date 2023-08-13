Пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва в Белгороде

Гладков: пять квартир и 16 автомобилей повреждено в Белгороде из-за взрыва

Пять квартир и 16 машин повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада с седьмого по 13 этаж. В пяти квартирах выбиты стекла. Кроме того, были повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. «Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением», — указал он.

Глава региона добавил, что никто не пострадал. По его данным, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожила украинский БПЛА в Белгородской области.