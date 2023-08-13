В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Минобороны РФ: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области пресечена очередная попытка атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерствa обороны РФ.

Как указали в ведомстве, беспилотник самолетного типа пытался нанести удар по объектам на территории Российской Федерации. «Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Белгородская область четырежды за сутки подвергалась атакам украинских беспилотников. Один из дронов попытался атаковать сам Белгород, три других — Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский городской округ. Два из четырех беспилотников были сбиты, один из них — системой ПВО.