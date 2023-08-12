Российский регион четырежды подвергся атаке украинских беспилотников

Глава Белгородской области Гладков заявил о четырех атаках БПЛА за сутки

Белгородская область четырежды за минувшие сутки подвергалась атакам украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Один из дронов попытался атаковать сам Белгород, три других — Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский городской округ. Два из четырех беспилотников были сбиты, один из них — системой противовоздушной обороны.

По словам губернатора, атаки не повлекли за собой разрушений, пострадавших в результате ударов дронов также нет.

Кроме того, по региону было выпущено несколько артиллерийских снарядов.

Ранее Гладков сообщал, что 9 августа Вооруженные силы Украины нанесли более 70 ударов по семи районам региона.