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10:51, 12 августа 2023Россия

Российский регион четырежды подвергся атаке украинских беспилотников

Глава Белгородской области Гладков заявил о четырех атаках БПЛА за сутки

Фото: РИА Новости

Белгородская область четырежды за минувшие сутки подвергалась атакам украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Один из дронов попытался атаковать сам Белгород, три других — Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский городской округ. Два из четырех беспилотников были сбиты, один из них — системой противовоздушной обороны.

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По словам губернатора, атаки не повлекли за собой разрушений, пострадавших в результате ударов дронов также нет.

Кроме того, по региону было выпущено несколько артиллерийских снарядов.

Ранее Гладков сообщал, что 9 августа Вооруженные силы Украины нанесли более 70 ударов по семи районам региона.

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    Марк Леонов
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