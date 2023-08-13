Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 13 августа 2023Россия

Армия России поразила передовой командный пункт армейского корпуса ВСУ

МО РФ заявило о поражении передового командного пункта армейского корпуса ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 137 районах. Об этом в воскресенье, 13 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил такие действия Москвы ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

    Под натовские патроны создали новый автомат Калашникова

    Раскрыты сроки поставок снайперских винтовок Чукавина Российской армии

    Российские войска отразили атаку ВСУ в Запорожской области

    В Минобороны заявили об уничтожении 25 украинских беспилотников в трех регионах

    Армия России поразила передовой командный пункт армейского корпуса ВСУ

    Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на донецком направлении

    48-летняя Алла Довлатова продемонстрировала фигуру в бикини

    Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

    Названа предварительная причина мощного пожара на складах под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости