Армия России поразила передовой командный пункт армейского корпуса ВСУ

МО РФ заявило о поражении передового командного пункта армейского корпуса ВСУ

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 137 районах. Об этом в воскресенье, 13 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил такие действия Москвы ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.