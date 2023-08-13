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12:56, 13 августа 2023Россия

Уничтожение FPV-дроном спутниковой системы Starlink ВСУ показали на видео

МО показало видео уничтожения FPV-дроном спутниковой системы Starlink ВСУ

Уничтожение комплекта связи спутниковой системы Starlink, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), показали на видео. Соответствующие кадры Минобороны России предоставило журналистам в воскресенье, 13 августа.

Замаскированная точка связи была обнаружена операторами FPV (first-person view — «вид от первого лица») дронов.

«Точным ударом FPV дрона комплект связи был уничтожен», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее в августе Минобороны публиковало кадры удара FPV-дроном по опорному пункту противника на запорожском направлении. Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили позицию украинских войск, нанесли точный удар и уничтожили пункт вместе с личным составом.

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    Евгения Куликова
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