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01:08, 13 августа 2023Забота о себе

Диетолог назвала безопасную для фигуры порцию торта

Диетолог Стародубова сообщила, что порция торта не должна превышать 150 граммов

Фото: David Holifield / Unsplash

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости назвала безопасную для фигуры порцию торта.

По ее словам, порция торта для взрослого человека не должна превышать 150 граммов. Однако специалист отметила, что в такой порции может содержаться от 40 до 70 граммов сахара. В связи с этим она посоветовала стандартный кусок торта разделить еще на три части. Стародубова добавила, что для детей порция не должна превышать 75 граммов.

Диетолог также порекомендовала есть торт в качестве десерта после основного приема пищи. Она пояснила, что это приводит к меньшему риску переедания.

По словам специалиста, замена ингредиентов в торте может снизить его калорийность, но несущественно. Так, использование фруктов положительно влияет на состав блюда благодаря минеральным веществам, витаминам и биологически активным соединениям. «Но сладость фруктам придают простые сахара, и при достижении желаемой сладости изделия суммарная калорийность снижается несущественно», — добавила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день. По ее мнению, лучше не пить более двух кружек в день, так как переизбыток кофе влияет на работу сердца и вызывает изжогу. Кроме того, две чашки нужно пить не подряд, а с перерывом — например, утром и вечером.

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    Марина Совина
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