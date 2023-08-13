Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 13 августа 2023Мир

В Чехии украинец изнасиловал девочку и спрятал ее в мешке

Novinky: в Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девочку и бросил в мешке в овраг

Фото: pixabay.com

Жители чешского города Пльзень призвали протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девочку и спрятал ее в мешке. Об этом пишет издание Novinky.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова, 18-летний молодой человек, уже длительное время проживающий в Чехии, вечером в четверг, 10 августа, пригласил 15-летнюю девушку на прогулку. Затем он отвел ее в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. После этого он порезал пострадавшую ножом и, угрожая расправой, завернул ее в мешок и бросил в овраг.

Девушке удалось выбраться из мешка. Она обратилась за помощью, после чего скорая увезла ее в больницу. Через несколько часов после происшествия полиция задержала злоумышленника. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее в подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать. Его действиям помешал муж женщины, который зашел в помещение. В результате паре удалось вызвать полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

    Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши

    Кинолог рассказал об особенностях ухода за пожилыми собаками

    В Чехии украинец изнасиловал девочку и спрятал ее в мешке

    Козы пересекли дорогу рядом с пешеходным переходом в Москве и попали на видео

    Россиянам рассказали о возможности бесплатного обследования в частных клиниках

    Oхранник автосалона украл из сейфа миллионы рублей и поехал на базу отдыха

    Купальный сезон на Черном море продлится до октября

    В Китае предрекли прекращение помощи Украине со стороны США

    Пляжи под Одессой открыли впервые с начала спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости