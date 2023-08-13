В Чехии украинец изнасиловал девочку и спрятал ее в мешке

Novinky: в Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девочку и бросил в мешке в овраг

Жители чешского города Пльзень призвали протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девочку и спрятал ее в мешке. Об этом пишет издание Novinky.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова, 18-летний молодой человек, уже длительное время проживающий в Чехии, вечером в четверг, 10 августа, пригласил 15-летнюю девушку на прогулку. Затем он отвел ее в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. После этого он порезал пострадавшую ножом и, угрожая расправой, завернул ее в мешок и бросил в овраг.

Девушке удалось выбраться из мешка. Она обратилась за помощью, после чего скорая увезла ее в больницу. Через несколько часов после происшествия полиция задержала злоумышленника. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее в подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать. Его действиям помешал муж женщины, который зашел в помещение. В результате паре удалось вызвать полицию.