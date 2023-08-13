Стало известно о проблемах с речью у Лады Дэнс

Директор Лады Дэнс рассказал, что певица не может разговаривать и передвигаться

Певица Лада Дэнс не способна самостоятельно передвигаться, у нее также есть проблемы с речью. Об этом РИА Новости рассказал директор артистки Сергей Пудовкин, отметив, что «врачи исключили самое главное — подозрение на перелом позвоночника».

«Сегодня ночью была сделана повторная операция, связанная с лицевой хирургией. Там, к сожалению, есть проблема, поэтому Лада пока не может ни записать обращение, ни самостоятельно разговаривать. Есть хирургические и косметические сложности, которые не позволяют ей вступить в диалог с поклонниками», — констатировал Пудовкин.

По его словам, врачи дают оптимистичные прогнозы. Разработана специальная программа для реабилитации Дэнс, которая включает занятия на тренажерах и специальные комплексы упражнений.

«Лада — сильный и волевой человек. Конечно, она все сможет и все будет хорошо. Но на это нужно время», — заключил Пудовкин.

Певица попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После случившегося певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.