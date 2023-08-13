Мэр Белгорода анонсировал восстановительные работы после взрыва в городе

Демидов: восстановительные работы после взрыва в Белгороде начнутся 14 августа

Восстановительные работы после взрыва, прогремевшего в Белгороде, начнутся 14 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Мои заместители, управа проводят поквартирный обход и фиксируют повреждения. С завтрашнего дня приступим к восстановительным работам», — написал он.

Демидов отметил, что при необходимости жителей дома, чей дом пострадал в результате взрыва, разместят в гостинице, а также обеспечат питанием.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, взрыв в Белгороде произошел в связи с атакой беспилотника. В результате инцидента были выбиты окна в ряде квартир дома на улице Есенина. При происшествии никто не пострадал.