Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 13 августа 2023Россия

Мэр Белгорода анонсировал восстановительные работы после взрыва в городе

Демидов: восстановительные работы после взрыва в Белгороде начнутся 14 августа

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Восстановительные работы после взрыва, прогремевшего в Белгороде, начнутся 14 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Мои заместители, управа проводят поквартирный обход и фиксируют повреждения. С завтрашнего дня приступим к восстановительным работам», — написал он.

Демидов отметил, что при необходимости жителей дома, чей дом пострадал в результате взрыва, разместят в гостинице, а также обеспечат питанием.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, взрыв в Белгороде произошел в связи с атакой беспилотника. В результате инцидента были выбиты окна в ряде квартир дома на улице Есенина. При происшествии никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде прогремел взрыв

    Российские войска пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

    Россияне застряли в Турции из-за задержки рейса почти на сутки

    Мэр Белгорода анонсировал восстановительные работы после взрыва в городе

    Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности решать ситуацию дипломатически

    Стало известно о подготовке Запада к наступлению ВСУ в 2024 году

    Названы главные сложности поиска жилья в центре Москвы

    Стало известно о планах Греции расширить производство боеприпасов для Украины

    «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

    Немцы сочли Шольца слабым руководителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости