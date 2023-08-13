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19:17, 13 августа 2023Россия

Гладков прокомментировал информацию о взрыве в Белгороде

Гладков: по предварительным данным, взрыв в Белгороде связан с атакой БПЛА

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Взрыв на улице Есенина в Белгороде, по предварительным данным, связан с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Так информацию о взрыве, появившуюся ранее в сети, в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет», — написал он.

Гладков посетил место ЧП и пообщался с жителями квартир, получивших повреждения. В квартирах выбиты окна. Также был посечен фасад здания и повреждены кондиционеры. Помимо этого, повреждены оказались около 15 авто.

Сейчас на месте инцидента работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее о взрыве в Белгороде сообщили жители города. Telegram-канал Mash писал, что, по предварительным данным, над городом сбили украинский беспилотник.

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    Варвара Кошечкина
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