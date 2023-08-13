Российские войска пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного в ДНР

Российским войскам удалось пресечь попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) навести понтонную переправу в районе села Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказано в сообщении.

Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидировали украинский опорный пункт, находившийся в районе Макаровки, а также наблюдательный пункт близ Приютного.

Ранее Минобороны сообщило, что за сутки Российская армия уничтожила 25 беспилотников ВСУ в трех регионах. Они были ликвидированы в ДНР, а также в Луганской народной республике (ЛНР) и Запорожской области.

