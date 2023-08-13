В Минобороны заявили об уничтожении 25 украинских беспилотников в трех регионах

Минобороны: 25 украинских беспилотников были уничтожены в ЛНР, ДНР и Запорожье

За сутки на территории трех регионов — в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР) и Запорожской области — были уничтожены 25 украинских беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в ЛНР дроны были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в таких населенных пунктах, как Кременная, Рубежное и Золотаревка. В ДНР они были уничтожены в Трудовском и Горловке, а в Запорожской области — в Чапаевке и Очереватом. Кроме того, в Министерстве обороны заявили, что российские средства ПВО за сутки перехватили восемь снарядов HIMARS.

В этот же день стало известно, что около 11:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. По данным Минобороны, дрон был уничтожен системой ПВО над территорией Курской области, разрушений и пострадавших нет.