Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Курскую область
Минобороны РФ заявило о пресечении атаки беспилотника ВСУ над Курской областьюСюжетМинобороны:
13 августа около 11:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.
Там уточнили, что дрон был обнаружен и уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией приграничной Курской области.
«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Минобороны отчиталось о пресечении попытки противника атаковать Белгородскую область. Беспилотник ВСУ также был сбит и уничтожен российской системой ПВО. В результате случившегося никто не пострадал.