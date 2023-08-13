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12:10, 13 августа 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Курскую область

Минобороны РФ заявило о пресечении атаки беспилотника ВСУ над Курской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

13 августа около 11:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что дрон был обнаружен и уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией приграничной Курской области

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Минобороны отчиталось о пресечении попытки противника атаковать Белгородскую область. Беспилотник ВСУ также был сбит и уничтожен российской системой ПВО. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Евгения Куликова
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