Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Курскую область

Минобороны РФ заявило о пресечении атаки беспилотника ВСУ над Курской областью

13 августа около 11:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что дрон был обнаружен и уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией приграничной Курской области.

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Минобороны отчиталось о пресечении попытки противника атаковать Белгородскую область. Беспилотник ВСУ также был сбит и уничтожен российской системой ПВО. В результате случившегося никто не пострадал.