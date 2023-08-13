Россиянка побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой»

Блогер «Дзена» пожаловалась на невкусную еду и дорогой отдых в Абхазии

Российский турагент и блогер побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой». Впечатлениями от путешествия Елена поделилась в личном блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнула, что отдых в этой стране имеет несомненные плюсы, как, к примеру, мягкий климат. По ее словам, даже при температуре воздуха выше 32 градусов человек не ощущает жару. Однако, добавила россиянка, это не перекрывает недостатки курорта.

Елена рассказала, что в летнем сезоне 2023 года еда в Абхазии невкусная, а цены на отдых слишком высокие. Кроме того, пожаловалась туристка, местные жители перестали проявлять гостеприимство. «Абхазы изменились!!! Они переживают только за очередное "золотое" лето, где главное — побольше заработать летних денег, чтобы потом безбедно жить в несезон», — поделилась своим мнением она.

Ранее сообщалось, что россияне поехали в дешевый отель в Абхазии и описали отдых фразой «цивилизация далеко». «Что напрягает? То, что за территорией, — отметила автор публикации. — Жесть, сказали мои туристы. Грязь, лепешки от коров, помойка по дороге».