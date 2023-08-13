В ДНР рассказали об изменениях в Мариуполе после освобождения

Пушилин: Мариуполь спустя год после освобождения стал совершенно другим городом

Мариуполь спустя год после освобождения превратился в совершенно другой город. Об подобных изменениях рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас — это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения», — заявил глава региона в ходе выступления в честь Дня строителя.

По его словам, в ряде случаев специалисты смогли восстановить даже те дома, которые, как казалось, можно только снести.

В июне мэр Мариуполя Олег Моргун предположил, что полностью восстановить город удастся в течение трех лет. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К проекту привлечены 16 регионов.