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10:35, 13 августа 2023Россия

В ДНР рассказали об изменениях в Мариуполе после освобождения

Пушилин: Мариуполь спустя год после освобождения стал совершенно другим городом

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Мариуполь спустя год после освобождения превратился в совершенно другой город. Об подобных изменениях рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас — это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения», — заявил глава региона в ходе выступления в честь Дня строителя.

По его словам, в ряде случаев специалисты смогли восстановить даже те дома, которые, как казалось, можно только снести.

В июне мэр Мариуполя Олег Моргун предположил, что полностью восстановить город удастся в течение трех лет. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К проекту привлечены 16 регионов.

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