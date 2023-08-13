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17:02, 13 августа 2023Спорт

«Динамо» обыграло новичка РПЛ

«Динамо» обыграло «Балтику» в четвертом туре РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Балтику» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. В составе победителей во втором тайме отличились Станислав Бессмертный и Денис Макаров.

«Динамо» набрало семь очков и вышло на пятое место в чемпионате России. В активе новичка РПЛ «Балтики» три очка, клуб находится на 12-й строчке.

«Динамо» в следующем туре 19 августа дома сыграет с ЦСКА. «Балтика» в тот же день на своем поле примет «Урал».

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    Алексей Гусев
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