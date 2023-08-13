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05:10, 13 августа 2023Бывший СССР

Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные отразили пять атак на краснолиманском направлении

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Минобороны России рассказали, что военные группировки «Центр» отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки ВСУ», — отметил он.

По его словам, потери противника при этом составили более 80 боевиков. Также была уничтожена боевая машина пехоты противника, бронированная машина и 120-миллиметровый миномет.

12 августа российские военнослужащие успешно отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на донецком направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противника были пресечены в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики.

В этот же день в Минобороны России рассказали, что саперы Центрального военного округа регулярно проводят разминирование отбитых позиций, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов на краснолиманском направлении.

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    Марина Совина
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