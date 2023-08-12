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06:01, 12 августа 2023Бывший СССР

В Минобороны заявили о разминировании позиций ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России: саперы разминируют позиции ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

В Минобороны России рассказали, что саперы Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят разминирование отбитых позиций, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

«Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении», — уточнили в Минобороны.

Как подчеркнули в военном ведомстве, в последнее время сильно увеличилось количество применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) мин иностранного производства. Как уточнили специалисты, боеприпасы, которые не получается извлечь, уничтожаются прямо на месте накладным зарядом.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области саперы нашли схрон с боеприпасами, оставленный украинскими диверсантами. Как уточнялось, тайник обнаружили с помощью миноискателя. Он был спрятан под бетонной плитой в лесу. Из схрона изъяли автомат АК-74, гранатомет, боеприпасы к автомату и светошумовую гранату украинского производства.

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    Марина Совина
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