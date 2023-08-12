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13:10, 12 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении семи атак ВСУ на одном направлении

МО: ВС России отразили семь атак и уничтожили склад ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие успешно отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу, 12 августа, заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противника были пресечены в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, в районе Первомайского в ДНР Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 59-й механизированной бригады противника. В Минобороны добавили, что за сутки в ходе боев российские военные уничтожили два танка, две бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска улучшили позиции в ходе наступления в Харьковской области. Говоря об успехах в продвижении на купянском направлении, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что российским военнослужащим удалось улучшить свои позиции «по переднему краю».

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    Варвара Кошечкина
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