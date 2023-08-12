Минобороны России отчиталось об успехах в наступлении под Харьковом

Российские войска улучшили позиции в ходе наступления на купянском направлении

Российские войска улучшили позиции в ходе наступления в Харьковской области. Об успехах в продвижении на купянском направлении заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что российским военнослужащим удалось улучшить свои позиции «по переднему краю».

Одновременно с этим на купянском направлении удалось отразить восемь атак и контратак Вооруженных сил Украины.

В ходе боев российские военные уничтожили несколько единиц техники противника — 2 бронированные машины и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.