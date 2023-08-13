Жителей Центральной России предупредили о «температурном взрыве» в августе

Синоптик Тишковец предупредил россиян о температурном взрыве на следующей неделе

В регионах Центральной России на предстоящей неделе ожидается «температурный взрыв», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РБК.

По данным издания, в начале следующей недели погода будет неустойчивой. В понедельник, 14 августа, в Центральной России возможны дожди. При этом столбики термометров будут показывать 19-24 градуса. Тишковец указал, что со вторника из-за антициклона тепература начнет повышаться — до 22-27 градусов. В среду ожидается увеличение температуры еще на один градус.

В четверг, по данным синоптиков, воздух прогреется до 25-30 градусов, в пятницу — до 27-32 градусов. «В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, в разгар дня чуть посвежеет до плюс 23-28, ночами до плюс 11-16, осадки маловероятны», — предупредил специалист жителей РФ.

По его словам, август станет самым теплым месяцем лета. Характерная для этого месяца температура будет выше на 3,6 градуса.

Ранее стало известно, что в четверг, 17 августа, температура в Москве будет достигать 32 градусов Цельсия.