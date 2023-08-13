Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
23:01, 13 августа 2023Среда обитания

Жителей Центральной России предупредили о «температурном взрыве» в августе

Синоптик Тишковец предупредил россиян о температурном взрыве на следующей неделе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В регионах Центральной России на предстоящей неделе ожидается «температурный взрыв», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РБК.

По данным издания, в начале следующей недели погода будет неустойчивой. В понедельник, 14 августа, в Центральной России возможны дожди. При этом столбики термометров будут показывать 19-24 градуса. Тишковец указал, что со вторника из-за антициклона тепература начнет повышаться — до 22-27 градусов. В среду ожидается увеличение температуры еще на один градус.

В четверг, по данным синоптиков, воздух прогреется до 25-30 градусов, в пятницу — до 27-32 градусов. «В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, в разгар дня чуть посвежеет до плюс 23-28, ночами до плюс 11-16, осадки маловероятны», — предупредил специалист жителей РФ.

По его словам, август станет самым теплым месяцем лета. Характерная для этого месяца температура будет выше на 3,6 градуса.

Ранее стало известно, что в четверг, 17 августа, температура в Москве будет достигать 32 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о нежелании Запада идти на переговоры по Украине

    В российском регионе люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

    Стала известна сумма трансфера Неймара из ПСЖ в саудовский клуб

    Экс-советник Кучмы заявил о невыполнимости «формулы мира» Зеленского

    Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

    Жителей Германии призвали готовиться к трудным временам

    Президент Ирана поручил найти всех причастных к теракту в мечети

    Доктор Павлова дала рекомендации по употреблению шоколада

    Пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва в Белгороде

    В российском регионе в очередной раз попытались поджечь военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости