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15:28, 13 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о пике жары

Синоптик «Фобоса»: 17 августа в Москве ожидается жара до 32 градусов Цельсия

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К концу предстоящей недели в Москве ожидается новый пик жары. Об этом жителей столицы со ссылкой на синоптика центра «Фобос» предупреждает РИА Новости.

По информации собеседника агентства, в четверг, 17 августа, температура в Москве будет достигать 32 градусов Цельсия.

Ранее в августе специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе тропическая жара вернется в Центральную Россию. Согласно его данным, к концу предстоящей недели столбики термометров поднимутся до отметок 30–33 градуса Цельсия — такая температура на 10 градусов превышает климатическую норму. Тишковец пояснил, что к середине недели центральный регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона. Он добавил, что тропическая жара продержится пару дней, после чего отступит к последующим выходным.

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    Полина Кислицына
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