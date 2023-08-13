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23:34, 13 августа 2023Экономика

Жителей Германии призвали готовиться к трудным временам

Эксперт правительства ФРГ Гримм призвала жителей страны готовиться к трудностям
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Unsplash

Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что жителям страны следует готовиться к трудным временам. Об этом она высказалась в интервью медиагруппе Funke.

Гримм подчеркнула, что немецкая экономика находится в стадии стагнации. Поэтому не так важно, находится ли страна «чуть выше или ниже нулевой черты». Эксперт отметила, что в период очень низкого или даже отрицательного роста людям приходится готовиться к трудностям. Она уточнила, что имеет в виду «реальные потери» для граждан.

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Специалист добавила, что происходящее в Германии является серьезным вызовом на этапе трансформации — в первую очередь в сфере политики. Она также допустила, что ситуация с поставками газа в стране может ухудшиться.

«В Европе все еще есть страны, которые закупают российский газ, и если поставки прекратятся, нам придется поспешить на помощь. То, что было свойственно для прошлой зимы, будет свойственно и для этой. И можно надеяться, что все снова пройдет сравнительно легко», — заключила Гримм.

Ранее экономику Германии предупредили о риске дефицита газа. По мнению экспертов, это произойдет до начала 2027 года.

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    Марина Совина
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