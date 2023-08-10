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14:53, 10 августа 2023Экономика

Крупнейшую экономику Европы предупредили о риске дефицита газа

INES: Германия может столкнуться с нехваткой газа до начала 2027 года

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германия столкнется с острой нехваткой газа до начала 2027 года, если в стране не построят новые терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ), хранилища и газопроводы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES).

К настоящему времени газовые хранилища удалось заполнить почти на 90 процентов от их суммарной вместимости. Однако холодная погода в следующий отопительный сезон может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии. Риск дефицита газа будет сохраняться в стране на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава INES Себастьян Блешке.

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Если грядущая зима будет очень холодной, запасы газа в Германии могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 года. Активное строительство терминалов для приема СПГ началось в стране в прошлом году на фоне резкого сокращения трубопроводных поставок из России. Наращивание мощностей необходимо продолжить и в этом году, заключили в INES.

В начале 2023 года в Министерстве экономики Германии сообщили, что надеются полностью заместить поставки трубопроводного газа из России к 2026-му. К этому сроку планируется построить инфраструктуру для приема 56 миллиардов СПГ — столько трубопроводного газа Германия импортировала из России в 2021 году.

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    Анатолий Акулов
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