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00:26, 13 августа 2023Россия

Умерла дочь советского ученого Сергея Королева

Умерла 88-летняя дочь основоположника советской космонавтики Сергея Королева

Координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева сообщила о смерти Натальи Королевой, дочери основоположника советской пилотируемой космонавтики Сергея Королева. Ей было 88 лет, передает ТАСС.

«Да, сыновья подтвердили информацию», — уточнила Исаева. Историк космонавтики Александр Железняков также рассказал, что Наталья ушла из жизни, добавив, что прощание с ней состоится 15 августа.

Наталья Королева была почетным гражданином города Королев в Московской области, который считается одним из центров российской космонавтики, ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР. Она являлась доктором медицинских наук, работала хирургом и профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Также Наталья числилась в Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Она стала автором более 200 научных работ и нескольких книг о своем отце.

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    Александра Синицына
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