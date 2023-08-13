Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 13 августа 2023Россия

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Оперштаб сообщил в восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

Информация о том, что движение временно перекрыто, появилась на этом же ресурсе в 16:37 по московскому времени.

По данным на 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 275 транспортных средств, со стороны Керчи — 280. В обоих случаях время ожидания составляет около часа.

Минобороны России 12 августа заявило, что около 15:00 Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Снаряд был обнаружен и сбит в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Мелитополе прогремел взрыв

    Доктор Мясников перечислил причины «синдрома беспокойных ног»

    В Минспорта высказались о смене гражданства российскими атлетами

    Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

    В России резко подешевела картошка

    Ползающий по меню в популярном столичном ресторане таракан попал на видео

    Названы последствия продолжения атак Киева на объекты в Черном море

    Опубликованы кадры с места атаки ВСУ в Курской области

    Стало известно о возможном визите в Нигер американского дипломата

    «Динамо» обыграло новичка РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости