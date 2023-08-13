Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Оперштаб сообщил в восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

Информация о том, что движение временно перекрыто, появилась на этом же ресурсе в 16:37 по московскому времени.

По данным на 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 275 транспортных средств, со стороны Керчи — 280. В обоих случаях время ожидания составляет около часа.

Минобороны России 12 августа заявило, что около 15:00 Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Снаряд был обнаружен и сбит в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО).