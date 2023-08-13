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16:42, 13 августа 2023Россия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

Оперштаб сообщил о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымском мосту в воскресенье, 13 августа, временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

Соответствующий пост появился на канале оперштаба в 16:37 мск. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта на Крымском мосту неоднократно перекрывалось 12 августа. В этот день Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать мост.

При атаках использовались переделанные ракеты С-200. В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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    Варвара Кошечкина
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