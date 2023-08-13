В США оценили урон украинской артиллерии от «Ланцетов»

Экс-разведчик США Риттер: БПЛА «Ланцет» уничтожили часть артиллерии ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что российские БПЛА «Ланцет» нанесли заметный урон артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он оценил потери словом «значительные».

«Если вы обратите внимание на то, что уничтожает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их», — констатировал Риттер.

Он добавил, что с помощью подобных беспилотники в обозримом будущем можно будет применять роевую тактику. Это позволит повысить эффективность боевых действий, даже несмотря на системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушную оборону противника.

Ранее Риттер заявил, что неспособность президента Украины Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России. Он назвал украинского лидера лучшим оружием, которое есть у российской стороны.