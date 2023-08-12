Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского играет на руку России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway заявил, что неспособность президента Украины Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России.

Риттер назвал украинского лидера лучшим оружием, которое есть у российской стороны. Он добавил, что некомпетентность политика «внесла свой вклад для масштабной победы» Москвы.

По его мнению, политика Зеленского может привести к восстанию военных против него из-за отсутствия успехов на театре военных действий. Он также отметил, что с ростом потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) такой сценарий становится все более вероятным.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. Экс-разведчик Вооруженных сил США напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы. «На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию», — отметил Риттер.