Названа основная угроза позициям США на Ближнем Востоке

Newsweek: растущее влияние России в Ливане угрожает позициям США в регионе

Растущее влияние России в Ливане серьезно угрожает позициям и интересам США в ближневосточном регионе. К такому выводу пришли журналисты Newsweek, опросив экспертов и дипломатов из всех этих стран.

«Более значимое присутствие в этой небольшой средиземноморской стране, имеющей стратегическое расположение, потенциально даст Москве доступ к новым портам и торговым рынкам, что поможет избежать западных санкций. Кроме того, Россия получит дополнительного партнера для поддержки своих позиций на международных площадках», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что пока администрация президента США Джо Байдена сосредоточилась на противодействии Владимиру Путину в украинском вопросе, Кремль продолжает «тайно ухаживать за Ливаном», продавливая тем самым свои геополитические интересы. Эти усилия подкрепляются укреплением России в Сирии, растущим взаимодействием с государствами Северной Африки, такими как Алжир и Египет, а также со странами Персидского залива, в частности, Ираном и Саудовской Аравией.

«Для Ливана экспорт российских энергоресурсов через страну может решить серьезные проблемы с инфраструктурой в условиях продолжающегося экономического кризиса. Но дальнейшее вытеснение Соединенных Штатов из региона, ставшее ключевой целью для России, приведет к ослаблению давних связей Бейрута с Вашингтоном, что также станет серьезной проблемой для Ливана», — отмечается в статье Newsweek.

Ранее политический аналитик Марван Бишара обратил внимание, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке, однако ответственность за происходящее они несут сами. По словам обозревателя Al Jazeera, администрация президента США Джо Байдена находится в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива.