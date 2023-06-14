США увидели «средний палец» от ключевого союзника

Аналитик Al Jazeera Бишара: США сами виноваты в потере своих позиций на Ближнем Востоке

Политический аналитик Марван Бишара обратил внимание, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке, однако ответственность за происходящее они несут сами. Об этом он написал в материале для Al Jazeera.

По словам обозревателя, администрация президента США Джо Байдена находится в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива, хоть и публично преуменьшает важность отношений с Ближним Востоком.

Усиление влияния России на Ближнем Востоке также заставляет США нервничать, а попытки оказывать давление на ближневосточные страны не приносят Вашингтону результатов, указал Бишара.

Аналитик напомнил об отказе Саудовской Аравии выполнить просьбу США по увеличению добычи нефти для снижения ее рыночной стоимости. Так, наследный принц Мухаммед бен Салман показал Вашингтону «средний палец», высказался Бишара.

9 июня стало известно, что Саудовская Аравия пригрозила США изменить отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном после слов американского президента Джо Байдена о нефти. Как стало известно газете The Washington Post, глава Белого дома пообещал «последствия» Саудовской Аравии за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США.