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05:03, 9 июня 2023Мир

Стало известно об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти

WP: Саудовская Аравия пригрозила изменить отношения с США после слов Байдена о нефти
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim Watson / Globallookpress.com

Саудовская Аравия пригрозила США изменить отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном после слов американского президента Джо Байдена о нефти. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Прошлой осенью глава Белого дома пообещал «последствия» Саудовской Аравии за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США, говорится в статье.

Газета со ссылкой на секретный документ утверждает, что в частном порядке наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения и наложить значительные экономические издержки на Соединенные Штаты в том случае, если они примут меры против сокращения добычи нефти.

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«Наследный принц заявил, что "он больше не будет иметь дело с администрацией США", обещая "серьезные экономические последствия для Вашингтона"», — сообщает издание.

Неясно, была ли угроза передана напрямую официальным лицам США или перехвачена, но эти слова раскрывают напряженность в отношениях между государствами, отмечает WP.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что решение Саудовской Аравии о новом снижении добычи в одностороннем порядке на 10 процентов (миллион баррелей в сутки) не является дальновидным, скорее оно свидетельствует о тупике, в который попало королевство из-за ситуации на рынке.

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    Марина Совина
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