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22:06, 13 августа 2023Из жизни

Цукерберг обратился к Маску по поводу организации боя

Цукерберг призвал Маска скорее назначить дату боя или отказаться от этой идеи
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Сооснователь компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг призвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска как можно скорее назначить дату боя или отказаться от этой идеи. Об этом Цукерберг написал в сервисе Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

Цукерберг уточнил, что предложил Маску реальную дату, а глава UFC Дэйна Уайт выразил готовность взять на себя организацию боя. Он напомнил, что предприниматель не подтвердил дату боя, а потом указал на необходимость операции. «А теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе», — указал он. Сооснователь Meta пришел к выводу, что Маск «несерьезен и пора двигаться дальше».

Он обратился к Маску по поводу организации боя. «Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться», — добавил он.

Цукерберг предложил провести поединок с Илоном Маском 26 августа. В июне Маск опубликовал твит с предложением устроить бой. Цукерберг принял вызов.

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    Марина Совина
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